SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dei Giuseppe D’Elia presidente dell’istituzione comunale Zerbi (gestore le scuole materne e dell’infanzia cittadine) in merito allo stato di agitazione sindacale proclamato la scorsa settimana dalle organizzazioni sindacali (qui la lettera con cui si annuncia l’avvio della procedura).

La diffusione sulla stampa locale di notizie, concernenti l’esternalizzazione di alcuni servizi in capo all’Istituzione comunale Monsignor Pietro Zerbi e lo stato di agitazione sindacale, proclamato con nota firmata da Uil Fpl del 12 giugno 2024, ha reso necessario un chiarimento.

L’esternalizzazione altro non è che l’affidamento, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, del servizio scolastico integrativo e dei servizi di pre-scuola e post-scuola forniti alle scuole statali primaria e secondaria di primo grado; affidamento voluto dall’Ente comunale con la finalità di fornire un servizio maggiorato per quantità e qualità.

Ben altri sono, invece, i servizi di Asilo Nido e Scuola Infanzia, che da sempre sono e restano funzioni fondamentali della nostra Istituzione comunale. Asilo Nido e Scuola Infanzia, infatti, sono servizi propri della Zerbi sin dal 1875, quando iniziava, in forma privatistica, l’attività dell’«asilo scuola d’infanzia». Poi, nel 2003, a seguito della soppressione delle IPAB, venne costituita, per volontà dell’allora sindaco Pierluigi Gilli, l’Istituzione denominata «Scuole paritarie dell’Infanzia di Saronno»; che, nel 2008, venne intitolata al saronnese, storico e presbitero, Pietro Zerbi.

Nella nota sindacale, il punctum dolens sarebbe l’omessa informativa della decisione di esternalizzare i servizi “esterni” alla Zerbi, perché il Consiglio di Amministrazione della Zerbi, preso atto dell’affidamento voluto dal Comitato di Raccordo del 19 aprile 2024, ha deliberato, in data 30 maggio 2024, il recupero del proprio personale, in precedenza impegnato, appunto, in attività esterne.

Va detto che il saldo finale di questa operazione è decisamente positivo su tutti i fronti: da un lato, la decisione di esternalizzare il servizio di assistenza educativa scolastica ha incrementato l’impegno sociale, che passa da 350 a 480 ore settimanali: e i genitori saranno felici di apprendere questa notizia; dall’altro, l’Istituzione Zerbi ha recuperato il proprio personale, prima impegnato all’esterno, che ora sarà impiegato per fornire una qualità sempre crescente dei servizi propri della Zerbi: e i genitori saranno felici di apprendere anche questa notizia; dall’altro, ancora, la decisione del Comitato di Raccordo ha generato nuovi posti di lavoro all’interno e all’esterno della Zerbi: e i lavoratori non potranno non essere felici di apprendere questa notizia.

Dunque, non so proprio chi possa dolersi e con quali reali motivazioni – che non siano meramente personali – di questo ampliamento della funzione sociale svolta dall’ente comunale e dalla Zerbi. Tuttavia, è dovere dell’istituzione comunale, che rappresento, prendere in carico lo stato di agitazione sindacale, con la finalità non solo di mostrare un desiderio concreto di miglioramento della qualità delle relazioni sindacali, ma anche di correggere eventuali sbavature e incomprensioni, che – se vi sono state – sono senz’altro da attribuirsi a ingenuità o mere disattenzioni.

Per tali motivi, ho convocato il Consiglio di Amministrazione per il prossimo 18 giugno, subito dopo la riunione sindacale, allo scopo di ribadire, ancora una volta, che è mio fermo convincimento che le relazioni sindacali debbano essere improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi ruoli e siano altresì considerate, da chiunque agisca in nome e per conto dell’Istituzione comunale che presiedo, come necessarie alla realizzazione della missione sociale della Zerbi, a esclusivo vantaggio dei bimbi, dei cittadini, delle nostre lavoratrici e lavoratori.

