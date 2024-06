Città

SARONNO – Non solo le ormai celeberrime ciliegie per sostenere l’attività dell’associazione ma anche uno spettacolo di magia che ha divertito e conquistato i più piccoli. Sabato 15 giugno Avis Saronno è tornata in piazza per la Giornata mondiale del Donatore di sangue.

Nell’omonima piazza si è rinnovato l’appuntamento con la possibilità di acquistare le ciliegie. Un appuntamento ormai tradizionale che dà modo al gruppo di finanziare le proprie attività grazie al ricavato di questa giornata. I volontari hanno tenuto aperto il gazebo, facendo anche un’importante opera di informazione sull’attività di Avis, dalle 10 alle 18 con due momenti dedicati ai più piccoli.

Un’iniziativa che ha ottenuto un ottimo risultato che ha visto i saronnesi contribuire visto che tutti le ciliegie sono state acquistate prima della fine della giornata. Un ulteriore segno dell’attenzione della città per l’associazione che venerdì in occasione della festa di tutti i donatori ha esposto la bandiera Avis tra i pennoni del Municipio. “Un grazie a coloro che volontariamente, in maniera anonima, gratuitamente, dedicano del tempo per donare una parte preziosa di sè: il proprio sangue”.

