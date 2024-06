Cronaca

SARONNO – Volevano strapparle lo zainetto dalle spalle ma lei è riuscita a trattenerlo e, l’arrivo di un viaggiatore, le ha permesso di scappare uscendo dalla stazione per chiamare i carabinieri.

E’ il tentativo di rapina messo a segno qualche giorno fa nella stazione di Saronno sud nel dettaglio nel sottopassaggio. Mentre rientrava dal lavoro intorno alle 19,30 una quarantenne residente in città si è sentita all’improvviso tirare indietro lo zaino che aveva indosso. Istintivamente ha messo le mani sulle spalle trattenendo la borsa. Il rapinatori hanno strattonato più forte ma proprio in quel momento è sbucato un altro viaggiatore. Sentendosi scoperti i malviventi (chi tratteneva lo zaino aveva accanto un complice) hanno lasciato la presa. La saronnese è subito corsa fuori dalla stazione ed ha dato l’allarme.

In pochi minuti sono arrivati i carabinieri della compagnia di Saronno che hanno rassicurato la donna, fornendole supporto per l’eventuale denuncia. La saronnese, dolorante alle spalle e spaventata, ha preferito non chiedere l’intervento per personale sanitario ma fare ritorno a casa. Nessuna traccia dei due rapinatori che vista la malaparata si sono dileguati dall’uscita sul retro dello scalo.

