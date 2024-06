Groane

SOLARO – Oggi lunedì 17 giugno l’Amministrazione comunale di Solaro e la polizia locale ricorderanno Angelo Nobile, vigile urbano ucciso 44 anni in servizio. La commemorazione è in programma alle 18 al cippo di Cascina Emanuela alla presenza del parroco don Sergio Tomasello.

Una vicenda che ha profondamente segnato la comunità solarese e che in molti ricordano perfettamente.

“I fatti – come sono ricordati nella pagina del Comune di Solaro – risalgono a martedì 17 giugno 1980: alle 10 la rapina alla Cassa di risparmio in centro a Solaro, bottino 7 milioni di vecchie lire; quindi la fuga dei malviventi su una Golf, precedentemente rubata a Varese. Allontanandosi i banditi avevano percorso le stradine periferiche, ritrovandosi a Cascina Emanuela e finendo per schiantarsi contro un trattore. Nelle vicinanze c’era la pattuglia con il vigile Angelo Nobile, 26 anni, ed il comandante Paolo Cacciola di 32. Solo il primo era armato: inconsapevoli della rapina appena avvenuta, si erano avvicinati alla Golf per sincerarsi dell’accaduto. Ecco dunque aprirsi le portiere con cinque persone a correre verso i campi circostanti. I vigili intimavano l’alt ed a quel punto iniziò la sparatoria. Uno dei criminali, da dietro la Golf, sparò a Nobile da distanza ravvicinata, il vigile aveva cercato riparo dietro al trattore ma era stato colpito alla schiena. Il bandito subito dopo aveva colpito anche Cacciola al torace, ed anche dal bosco limitrofo dove si erano nascosti i complici erano partiti altri colpi. I delinquenti avevano quindi raggiunto a piedi Caronno Pertusella dove avevano bloccato un’auto di passaggio, dileguandosi verso Saronno. Nella immediatezza Cacciola era stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Saronno, per il suo collega non c’era stato niente da fare. Era sposato ed aveva una figlia 2 anni”.

