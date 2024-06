Città

SARONNO / VARESE – “La buona gestione della rete ferroviaria non richiede solo investimenti tecnologici che garantiscono l’efficienza del sistema e della circolazione dei treni, ma anche interventi per la sicurezza dei viaggiatori e dei lavoratori che operano a bordo treno e nelle aree delle stazioni”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, in merito allo schema di accordo per promuovere la sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, di concerto con l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

“Questa intesa – ha proseguito Terzi – conferma quindi l’impegno di Regione Lombardia nel promuovere la sicurezza nelle stazioni e nelle aree limitrofe e va in continuità con il progetto già avviato sul territorio della provincia di Varese negli anni 2022 e 2023 e nella provincia di Lecco nel 2021, 2022 e 2023. Ricordo anche che in tutte le stazioni di Ferrovienord ci sono già diversi presidi di sicurezza, come le telecamere a circuito chiuso e gli Help Point, totem che consentono di contattare il posto centrale di vigilanza di Saronno, oltre ai controlli effettuati dagli istituti di vigilanza. Con il progetto Stazioni sicure Regione l’obiettivo è fornire ulteriori servizi specifici per contrastare atti vandalici e altri comportamenti che possono generare insicurezza”.

17062024

