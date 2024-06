news

Nel periodo estivo l’Alpe di Siusi è una meta ideale per tutti coloro che amano praticare l’escursionismo, la mountain bike e altre attività estive, ammirare panorami naturalistici di notevole bellezza e organizzare gite a sfondo naturalistico e/o storico-culturale.

Del resto ci troviamo in Alto Adige, un territorio particolarmente versatile per l’offerta vacanziera, al quale mancano soltanto il mare e le spiagge.

Dato che si sta avvicinando il periodo di massimo afflusso turistico, il consiglio è quello di prenotare per tempo il proprio soggiorno. Potreste farlo in questo splendido hotel a Castelrotto sull’Alpe di Siusi , il Dolomites Abinea Romantic SPA Hotel de Luxe, struttura a conduzione familiare che offre ai suoi ospiti un gran numero di servizi fra cui area SPA, piscina esterna panoramica, piscina interna, saune, bagni di fieno, bagno turco, aree relax, trattamenti benessere e massaggi, escursioni guidate ecc.

Alpe di Siusi: ideale per chi ama l’escursionismo

L’Alpe di Siusi (Seiser Alm), l’altopiano più esteso del continente europeo, è una destinazione ideale per tutti coloro che amano praticare l’escursionismo. La rete escursionistica, circa 450 km di sentieri molto curati e ottimamente segnalati, è molto variegata e propone una vasta gamma di itinerari, da quelli più semplici, adatti ai principianti e alle famiglie con bambini al seguito, fino ad arrivare a quelli più impegnativi su cime come lo Sciliar, i Denti di Terrarossa, il Sassopiatto, il Sassolungo ecc.

Inoltre è possibile fare anche lunghe e rilassanti passeggiate nei pressi dei paesi dell’altopiano come per esempio la deliziosa Castelrotto e Fiè allo Sciliar per non parlare di Siusi allo Sciliar.

Alpe di Siusi: perfetta per gli appassionati di MTB

Soggiornando a Castelrotto, si possono sfruttare i 600 km di percorsi ciclistici dell’Alpe di Siusi che faranno la gioia degli appassionati di mountain bike; anche in questo caso si hanno a disposizione itinerari di diverso tipo e si potranno scegliere quelli che più si attagliano alla propria esperienza e al proprio allenamento.

Il suggerimento che si può dare è quello di verificare sul portale ufficiale della Seiser Alm le varie proposte; si troveranno molte utili indicazioni sui vari percorsi con i dettagli sul percorso, sul chilometraggio, sul tempo di percorrenza e sui dislivelli.

Le gite nelle località vicine

L’Alto Adige è ricchissimo di destinazioni che meritano di essere visitate. A seconda delle proprie preferenze si potranno scegliere mete interessanti dal punto di vista storico-culturale oppure attrazioni naturalistiche.

Partendo da Castelrotto, dove si trova il vostro hotel, si possono per esempio velocemente raggiungere in auto i tre principali centri della Val Gardena, vale a dire la bellissima Ortisei e le incantevoli località di Santa Cristina Valgardena e Selva di Val Gardena.

Un’altra meta sicuramente interessante è la città di Bolzano, capoluogo di provincia. Destinazioni di grande fascino sono poi Bressanone e Chiusa, entrambe località della splendida Valle Isarco.

Altra destinazione affascinante è poi il Passo Sella, a circa 45 minuti d’auto oppure, se amate il ciclismo, raggiungibile con la bici in circa 3 ore e mezzo (sempre che si sia debitamente allenati allo sforzo). Un’altra possibilità, infine, è il Passo Gardena con tempi simili per quanto riguarda l’auto e leggermente inferiori nel caso della bici.