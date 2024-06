news

Dopo un periodo rialzista, BEERCOIN (BEER) ha subito un forte calo. La meme coin è scesa di quasi il 50% crollando dai 0,00050 dollari a un valore di 0,00018 dollari.

Per questo i trader stanno puntando su altre meme coin a bassa capitalizzazione come Base Dawgz. Il token DAWGZ permetterà ai trader di scambiarlo su diverse blockchain, grazie alla sua natura multi-chain.

L’ascesa e la caduta di Beercoin

L’attuale situazione di BEERCOIN è un altro esempio dei rischi associati all’investimento in meme coin.

Verso la fine di maeggio, il token BEER ha registrato una crescita straordinaria dopo il lancio su DEX basati su Solana, salendo oltre il 6.300% nelle tre settimane successive. Al suo apice, BEER vantava un market cap di 300 milioni.

Tuttavia, il successo di BEER è durato poco. Oltre al crollo del 50%, la meme coin ha visto il suo volume di trading scendere del 31%.

Secondo i dati tecnici, la pressione di vendita potrebbe continuare nel breve termine, in quanto BEER sta formando un pattern ribassista sul grafico a 4 ore, cosa che spesso precede un’altra caduta del valore.

Le ragioni del crollo sono attribuibili a una balena, coinvolta in uno schema di pump-and-dump calcolato. Il tracker blockchain Lookonchain ha dichiarato che la balena ha venduto enormi quantità di BEER per farne scendere il valore.

Di conseguenza, i trader sono stati portati a vendere, aggravando il trend ribassista per la meme coin. Approfittando della situazione, la balena potrà acquistare token BEER a un valore più basso, facendo aumentare nuovamente il valore.

Questo porta i trader a tornare ad investire sul token, creando nuovamente hype e FOMO. Infine, la balena incassa i profitti vendendo di nuovo i suoi token in massa. Questa strategia ha drenato milioni dalle tasche dei titolari di BEER.

Base Dawgz raccoglie 1,5 milioni di dollari in presale

Mentre BEER è in calo, il token DAWGZ sta dimostrando ottime prestazioni in presale. Tuttavia, va detto che l’intero segmento delle meme coin non è in una fase particolarmente positiva.

Base Dawgz è un token a tema canino, ispirato al base jumping. Il progetto ha raccolto oltre 1,5 milioni di dollari in presale, con il token DAWGZ venduto a 0,00502 dollari.

Il valore del token aumenterà ad ogni fase della presale, per questo i trader si stanno affrettando a investire, in modo da poter massimizzare i guadagni.

Base Dawgz vuole unire l’utilità di un token multi-chain alla meccanica “Share-to-Earn”, per consentire ai trader di scambiare il DAWGZ su diverse blockchain e di ottenere token aggiuntivi tramite la condivisione dei contenuti sui social network.

Nello specifico, con lo Share-To-Earn, gli utenti possono accumulare dei punti pubblicando contenuti sui social inerenti a Base Dawgz. Questi punti si potranno scambiare con dei token DAWGZ al termine della presale.

Proprio lo Share-To-Earn ha permesso a Base Dawgz di attirare sempre più utenti alla sua community, con la pagina Twitter che ha superato i 3.000 follower.

DAWGZ è stato anche presentato su siti web di alto livello come CoinMarketCap, Coinspeaker e Bitcoin.com, oltre a catturare l’interesse di influencer del calibro di Jacob Bury.

In un video pubblicato la scorsa settimana, Bury ha ipotizzato che DAWGZ potrebbe diventare la prossima meme coin basata su Base con un potenziale di crescita del 100x.

Con il listing su DEX previsto una volta terminata la presale e un protocollo di staking che verrà lanciato a breve, il nuovo token multi-chain potrebbe andare molto bene sul mercato.

Per informazioni su come comprare Base Dawgz, vi invitiamo a leggere questa guida.

