Calcio

LENTATE- Arriva un nuovo rinforzo in attacco per la Lentatese, che puntella la propria rosa in vista della prossima stagione in Eccellenza.

Dall’Altabrianza Tavernerio arriva l’attaccante Brian Diaferio, autore di 3 reti nella scorsa stagione e 9 in quella precedente, sempre con la maglia dei comaschi. L’italo-portoghese, classe 1999 porta esperienza ai rossoblù, vantando molte stagioni in Eccellenza. La punta ha vestito anche le maglie di Cisanese, Club Milano, Mariano, Castellanzese e Caronnese.

Il direttore sportivo della Lentatese, Ivan Fagone, ha scelto Diaferio, non solo per la grande esperienza, ma anche per le ottime qualità fisiche del neo-attaccante rossoblù .

(foto presa dal sito specialistico: paolozerbi.com)

