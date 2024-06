Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Dopo le conferme di numerosi pilastri della rosa tra cui il capitano Federico Corno e la conferma di Matteo Napolitano come vice allenatore della prima squadra, continuano i rafforzamenti in casa Caronnese che negli scorsi giorni ha ufficializzato l’arrivo di Luigi Ardizzone che prenderà il ruolo di team manager.

Prima di approdare a Caronno Pertusella, il nuovo team manager della Caronnese Luigi Ardizzone ha vissuto numerose esperienze nel settore in realtà come Morazzone, Cassano Magnago, Roncalli e Legnano nel quale ha lavorato nell’ultimo anno. Ai microfoni rossoblu, Ardizzone dichiara di essere soddisfatto e fiero della nuova avventura che gli spetta nella prossima stagione: “Sono molto felice di questa opportunità perché la Caronnese ha un progetto ambizioso e tanta voglia di fare, ingredienti fondamentali per costruire qualcosa di grande”. Continua il nuovo team manager: “Farò del mio meglio per la gestione dei ragazzi e dello staff della prima squadra. Mister Ferri ha tante buone idee e un’esperienza da calciatore alle spalle che pochi possono dire di avere. Insieme, lavorando in sintonia, potremo vivere una bella stagione”.

(foto da Sc Caronnese)