VENEGONO SUPERIORE – Simone Moretti sarà il nuovo tecnico della Juniores nazionale della Varesina, il club calcistico di Venegono Superiore.

Dopo la stagione 2015-2016 in cui ha vestito la nostra maglia con 22 presenze e 5 gol, “Simone torna a vestire i nostri colori in veste di allenatore. Siamo molto contenti di riavere Simone con noi. Una persona che rispecchia i valori della società ed un allenatore con tante idee e una passione trascinante. Il suo arrivo certifica l’importanza che ha per noi la Juniores nazionale, che è il trampolino verso la nostra prima squadra, a cui vogliamo che i nostri ragazzi arrivino preparati sia a livello caratteriale che fisico e tecnico-tattico” rilevano i dirigenti della Varesina.