UBOLDO- Dal prossimo anno, la Salus Turate Mozzate si trasferirà ad Uboldo, diventando la nuova Academy Uboldese.

Il club ha comunicato da qualche ora questo grande cambiamento societario, che mira soprattutto alla crescita sportiva. Grazie a ciò, verranno ampliate le squadre e si cercherà di fornire strutture maggiormente adeguate alla pratica sportiva.

La società si sposterà quindi presso il Centro Sportivo Rugbiolandia 2, situato in Via Manzoni 251 ad Uboldo.

L’ampliamento delle nostre squadre e il desiderio di fornire strutture adeguate per la pratica sportiva e la crescita societaria sono alla base di questa decisione, congiuntamente alla impossibilità di procedere le attività presso il campo di Turate. Il centro sportivo di Uboldo offre tutte le infrastrutture necessarie per supportare al meglio i nostri atleti, garantendo spazi adeguati per allenamenti e competizioni.