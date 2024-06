ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Come sta andando il Palio di Caronno che è corso in questi giorni? Con la vittoria del “Mangia l’anguria” il @rione_madonnina ?? allunga e si avvicina al Rione San Rocco che non molla e tiene la terza posizione ancora per sé. Il Ruone Sangrato rimane in seconda posizione mentre il San Pietro tiene la testa della classifica provvisoria.

San Pietro 150 punti, San Grato 100, San Rocco 80, Madonnina 70.

Si tratta della 38′ edizione del Palio promosso dall’oratorio di San Giovanni Bosco di via Borroni a Caronno Pertusella.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale? Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

18062024