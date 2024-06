Città

VARESE / TRADATE – I cinghiali stanno diventando una presenza fissa nel Varesotto, sono stati visti molte volte anche alle porte di Tradate e pure a Saronno. I trattori degli agricoltori oggi andranno al Pirellone, sede milanese di Regione Lombardia, per denunciare l’emergenza della fauna selvatica in Lombardia, a cominciare dai cinghiali. L’appuntamento è dalle 9.30 a Milano in piazza Duca d’Aosta, di fronte alla stazione Centrale. Centinaia di agricoltori e allevatori Coldiretti da tutta la Lombardia scendono in piazza, insieme al presidente della Coldiretti regionale Gianfranco Comincioli e al presidente di Coldiretti Varese Pietro Luca Colombo, per denunciare con le loro dolorose esperienze una situazione fuori controllo che sta provocando problemi sanitari, sociali, economici e ambientali. Al fianco degli agricoltori anche sindaci ed esponenti delle istituzioni.

Importante la presenza degli imprenditori agricoli di Coldiretti Varese: ieri mattina, il presidente di Coldiretti Varese Colombo ha incontrato il prefetto, al quale ha consegnato un documento inerente l’emergenza fauna selvatica nella provincia prealpina. Secondo Coldiretti “gli animali selvatici trasmettono malattie, distruggono produzioni alimentari, sterminano raccolti, assediano campi, causano incidenti stradali con morti e feriti e si spingono fino all’interno dei centri urbani dove razzolano tra i rifiuti con pericoli per la salute e la sicurezza delle persone”.

Per l’occasione davanti al Pirellone sarà allestita un’esposizione con le produzioni devastate e i prodotti messi a rischio dall’avanzata senza freni dei cinghiali. “Una situazione che ha ormai oltrepassato il limite di guardia con gli agricoltori esasperati che, oltre ai cinghiali, devono fare i conti con le incursioni e le devastazioni provocate da altri selvatici e specie invasive” dicono dal Coldiretti.

(foto archivio: cinghiali recentemente avvistati alla periferia di Tradate)

18062024