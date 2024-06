Cronaca

COGLIATE – Un bottino da pochi spiccioli, qualche pacchetto di patatine e un paio di bottiglie di alcolici. Niente di che, ma i danni causati sia all’oratorio, sia al chiosco del parco di via De Gasperi sono piuttosto ingenti.

Gli eventi risalgono alla scorsa settimana: nel giro di pochi giorni sono stati presi di mira, rispettivamente, l’oratorio di via Minoretti e il Bamboo chiosco bar del parco di via De Gasperi. Si pensa che a compiere il colpo sia stato qualcuno che ben conosce la zona: entrambi i furti sono avvenuti intorno alle 4 di notte e, in particolare nel caso del parco di via De Gasperi, il malvivente ha spostato le macchinette all’esterno e poi, sfondando la grata dell’areazione, è riuscito ad entrare nel chiosco. A rivelarlo sono state le telecamere di videosorveglianza che hanno rivelato dati importanti all’identificazione del ladro.

All’interno del chiosco risultano mancanti pochi soldi presenti nel registratore di cassa, dieci pacchetti di patatine e due bottiglie di amaro. Lo stesso è accaduto all’oratorio: la merce rubata consiste in pochi sacchetti di patatine e l’intero registratore di cassa, causando, di fatto, un danno più ingente. Al momento, grazie anche al prezioso aiuto delle telecamere, sono in corso le indagini.

