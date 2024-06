Primo piano

SARONNO- Sabato 22 giugno, al Centro Sportivo Robur Saronno, si terrà un torneo con la partecipazione di Arcadia Saronno, Special Robur Saronno e Robur Saronno.

Sarà un triangolare, che cercherà di unire lo sport, il divertimento, ma soprattutto l’inclusione. Parteciperanno, infatti, anche atleti con disabilità, ma che hanno in comune la passione per il calcio. L’evento è stato organizzato da Renaissance e Arcadia Saronno per promuovere l’unione e l’amicizia nel mondo dello sport. Verrà messo a disposizione anche il servizio di ristoro per gli atleti e per tutti coloro che si presenteranno al centro sportivo.

Chiaramente l’invito a partecipare e ad assistere a questa giornata di festa è rivolto a tutti, in modo da dare un bel segnale e celebrare insieme lo spirito dello sport e dell’inclusione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti