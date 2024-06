news

I giochi su Telegram come Notcoin stanno diventando sempre più apprezzati, in quanto presentano un gameplay semplicissimo che permette agli utenti d guadagnare ricompense. Il Tap-To-Earn infatti, consiste semplicemente nel premere un tasto sullo schermo del proprio smartphone.

Hamster Kombat è un gioco Telegram basato su The Open Network (TON) che prende esempio proprio da Notcoin.

Il titolo è diventato un fenomeno virale in pochissimo tempo, proprio grazie alla sua immediatezza. Il progetto vanta più di 100 milioni di utenti attivi ed è diventato uno dei giochi più popolari su Telegram.

Come funziona Hamster Kombat

Hamster Kombat unisce diverse meccaniche che vanno dal collezionismo, ai combattimenti PvP. Nello specifico, i giocatori possono guadagnare valuta in-game chiamata coin facendo tap su una grande moneta d’oro.

Le coin si possono utilizzare per acquistare potenziamenti che migliorano il proprio criceto. Hamster Kombat presenta anche una sorta di metagame, dove il proprio avatar roditore è il CEO di un CEX che si potrà potenziare sempre tramite la valuta in-game.

Ad esempio, i giocatori possono ottenere l’integrazione di una coppia di scambio con BTC o la verifica KYC per il proprio CEX virtuale. Le combinazioni di aggiornamenti possono portare a premi e codici segreti giornalieri.

Hamster Kombat presenta anche una meccanica PVP (giocatore contro giocatore), con un sistema di combattimento a turni dove i criceti dei giocatori possono sfidarsi. L’esito delle battaglie viene deciso dagli attributi specifici degli avatar come forza, velocità e resistenza.

Per garantire un’esperienza di gioco fluida e intuitiva, Hamster Kombat permette ai giocatori di interagire con il gioco tramite semplici comandi su Telegram.

Airdrop e premi

Il team di Hamster Kombat sta preparando anche un generoso airdrop per tutti i suoi utenti, con l’intenzione di lanciarlo a luglio. Per partecipare è necessario iscriversi al canale Telegram, seguire i social media del progetto e invitare amici a unirsi al gioco.

Inoltre, gli utenti che acquistano tre upgrade per il proprio criceto potranno ottenere un premio esclusivo. I giocatori alle prime armi possono approfittare di questa funzione, in modo da ottenere 5.000.000 coin.

Secondo gli analisti, Hamster Kombat è al momento uno dei crypto game del momento, inoltre può crescere ulteriormente grazie agli aggiornamenti e alle nuove funzionalità che il team di sviluppo aggiungerà in futuro. Tra queste funzionalità troviamo collaborazioni con altri crypto games e servizi.

Tuttavia, il gameplay semplice di Hamster Kombat potrebbe rivelarsi poco entusiasmante per chi preferisce crypto game con un maggior grado di interattività. In questo caso, gli utenti possono dare un’occhiata a PlayDoge, un “life simulator” in stile Tamagotchi che presenta mini-giochi avvincenti e una meccanica P2E (Play-To-Earn).

PlayDoge: life simulator e P2E

PlayDoge si ispira al Tamagotchi, un simulatore di vita tascabile in voga negli anni ’90. Infatti, nel crypto game i giocatori dovranno prendersi cura di un cucciolo di Doge virtuale, attraverso diversi mini-giochi che metteranno alla prova le loro abilità.

Nutrendo e facendo divertire il Doge, si terrà alto il suo umore e si potranno ricevere token PLAY come ricompensa.

Questi token si potranno utilizzare nel gioco per ottenere potenziamenti e superare i livelli dei mini-giochi più difficili. In alternativa, gli utenti potranno decidere di scambiare i loro PLAY o mantenerli nel wallet.

A differenza di Hamster Kombat, in PlayDoge i giocatori dovranno mostrare la loro abilità nei mini-giochi e nella gestione dell’umore del proprio Doge. Il titolo sarà lanciato su dispositivi mobili e presenterà una piacevole grafica in pixel-art ad alta definizione.

Al momento, il progetto si trova in fase di presale, con il token venduto a 0,00509 dollari. La raccolta fondi sta procedendo molto bene, con più di 4,6 milioni di dollari raccolti e la possibilità di fare staking del PLAY comprandolo con ETH, USDT o carta di credito.

Lo staking consente di ottenere ricompense passive al ritmo di 17,88 token PLAY per blocco Ethereum nell’arco di tre anni. I guadagni si baseranno sulla partecipazione al pool di staking e sull’APY, attualmente al 162%. I trader interessati, possono leggere questa guida su come comprare PlayDoge.

