Città

SARONNO – “Un risultato storico per Fratelli d’Italia anche per Saronno e il Saronnese” è il titolo della nota condivisa dalla sezione cittadina del partito di Giorgia Meloni che pubblichiamo con qualche giorno di ritardo di cui ci scusiamo con gli interessati e i lettori.

Quattromila duecentottant’otto sono stati i saronnesi che hanno voluto dare fiducia a Fratelli d’ Italia con il 26,05% dei votanti, un messaggio chiaro di conferma e di apprezzamento. Siamo il primo partito in città è possiamo dire di aver raggiunto un risultato storico, siamo andati migliorando nonostante si partisse da bel risultato come quello conseguito alle ultime regionali del 21,5%.

Apprezzamento per il lavoro svolto dal governo di centro destra a guida Giorgia Meloni come si vede dai voti di preferenza avuti.

Siamo primo partito anche a Gerenzano, Caronno Pertusella, Uboldo, Cislago e Origgio con una media che si attesta su 30%, un risultato molto importante. “I miei ringraziamenti – spiega il segretario saronnese Gianpietro Guaglianone – vanno a tutti i cittadini che hanno voluto darci fiducia e ai militanti che tanto si sono impegnati. Un bel risultato anche per le preferenze espresse contribuendo all’elezione dei candidati di Fratelli d’Italia”.

Aver superato il partito che supporta in modo determinate il sindaco di centro sinistra della nostra amata Saronno è un segnale che raccogliamo come sprone a continuare l’azione di opposizione al sindaco Augusto Airoldi sempre con il nostro stile rifiutando qualunque tentativo gattopardesco. Il centrodestra saronnese è in salute, e mi complimento per i risultati degli alleati di Forza Italia e Lega. Lavoreremo come sempre abbiamo fatto in opposizione alla maggioranza “momentanea” di centro sinistra e a tutti coloro che la supportano.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti