SARONNO – Saronno sud, 40enne presa di mira per lo zainetto. Fa resistenza e riesce a scappare dai rapinatori.

Attimi di apprensione lunedì 17 giugno, nel cuore di Saronno dove i vicini di casa di un saronnese hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine non avendo notizie da qualche giorno di un uomo che viveva solo.

“E’ un’opera che parla e lo fa a 360 gradi: c’è un no alle guerre che è un messaggio anche politico. Si vuole fermare l’atteggiamento che porta a combattere tutte le guerre”. Sono le parole dell’artista Sergio Nannicola che lunedì 17 giugno ha presentato in anteprima l’opera “No War” che si inserisce nel progetto Luci d’artista e nel filone dell’arte contemporanea che sta portando avanti la città di Saronno.

Non solo le ormai celeberrime ciliegie per sostenere l’attività dell’associazione ma anche uno spettacolo di magia che ha divertito e conquistato i più piccoli. Avis Saronno è tornata in piazza per la Giornata mondiale del Donatore di sangue.

18062024