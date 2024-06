Groane

LAZZATE – Il servizio di “car pooling” attivato dall’amministrazione comunale di Lazzate, in collaborazione con l’Agenzia Innova21, sta dando i suoi frutti in termini di gradimento e di effetti benefici sull’ambiente e sull’economia delle famiglie.

A conclusione del secondo anno scolastico in cui il servizio è stato messo a disposizione delle famiglie, i dati rivelano una crescente adesione, sia per quanto riguarda la scuola primaria che quella secondaria. In particolare, nel settembre 2022 il servizio era partito alla scuola primaria Volta con

l’adesione di 12 alunni e la formazione di 6 equipaggi ed è arrivato a maggio 2024 con l’adesione di 19 alunni e la formazione di 8 equipaggi.

Per la scuola secondaria Matteo Ricci, nel settembre 2022, c’erano 19 alunni partecipanti serviti da 8 equipaggi, così come a maggio 2024. Complessivamente il servizio è passato dall’adesione di 31 alunni nel settembre 2022 a quella di 38 alunni nel maggio 2024, ovvero da 14 a 16 equipaggi.

Secondo i calcoli effettuati da Agenzia Innova21, solo in quest’ultimo anno di servizio sono stati risparmiati 10.771 km percorsi da auto private, evitando l’emissione di 1952,6 kg di anidride carbonica e 3,6 kg di Pm10, oltre a 4,1 kg di ossido d’azoto Nox. Il risparmio per le famiglie è stato calcolato complessivamente in 3769,22 euro. Insomma, oggi a Lazzate con questo servizio si evita l’emissione in atmosfera di quasi 2 tonnellate di anidride carbonica e si risparmiano quasi 3800 euro.

“I dati raccolti nei primi due anni di introduzione del nuovo servizio ne dimostrano l’efficacia sotto diversi punti di vista, a cominciare da quello ambientale” – commenta il sindaco Andrea Monti – “E’ innegabile che con il car pooling si riduce la presenza di auto nei pressi delle scuole negli orari di entrata ed uscita, aumentando così anche la sicurezza. C’è inoltre un significativo risparmio economico per le famiglie, oltre che di tempo per chi deve valutare anche il trasferimento casa-lavoro e può affidare in sicurezza il proprio figlio ad un genitore volontario che ha aderito al servizio come equipaggio. Non da ultimo, va considerata l’opportunità di creare una nuova rete di relazioni personali e di mutuo aiuto facilitata da questo servizio, che certamente contribuisce a migliorare i rapporti all’interno della nostra comunità”.

Le adesioni al servizio per il nuovo anno scolastico sono già aperte e per ogni informazione a riguardo occorre rivolgersi all’ufficio scuola del Comune.

