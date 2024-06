iltra2

TRADATE – Ancora lavori straordinario, causa maltempo, in questo periodo per i vigili del fuoco del comando di Tradate. Lo scorso fine settimana sono tra l’altro intervenuti per un auto nel sottopasso allagato di via Piave, in città.

A seguito del nubifragio che si è abbattuto nella serata di sabato, infatti, il sottopasso nei pressi dell’ufficio postale si è riempito d’acqua, e nel mentre vi transitava un’autovettura. La donna alla guida di una Seat Arona è rimasta bloccata all’interno dell’auto sommersa. I vigili del fuoco intervenuti con un fuoristrada 4×4, non hanno esitato a gettarsi in acqua, tra fango e detriti, e prontamente hanno estratto la conducente dal mezzo con tecniche specifiche, e successivamente l’hanno tranquillizzata e accompagnata in zona di sicura. Tutta l’area adiacente al sottopasso è stata transennata e interdetta al traffico veicolare, sul posto vi erano anche i carabinieri della Tenenza di Tradate.

(foto: un momento dell’intervento eseguito dai vigili del fuoco)

18062024