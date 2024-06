Eventi

CISLAGO – A Cislago sono in corso i preparativi per l’edizione 2024 della notte bianca, evento che tonerà ad animare le vie del centro cittadino sabato 29 giugno.

La manifestazione, che intratterrà i cislaghesi dalle 18 alle 24, è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con il gruppo Creare la nostra passione. La nottata di aggregazione sociale vedrà ospitare per le vie del paese il mercatino degli hobbisti, con tante bancarelle di arte creativa. Ciò che serve ora però sono creativi che abbiano voglia di divertirsi: il comune sta infatti ricercando persone che abbiano voglia di mettersi in gioco con le loro creazioni, durante la serata del 29 giugno.

Chiunque fosse interessato, per partecipare all’iniziativa dovrà contattare il seguente numero: 3409640045.

