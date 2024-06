Comasco

MOZZATE / BREGNANO – Oggi alle 12 intervento di carabinieri e di una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo in via Piccinelli di Mozzate dove era stata segnalata una lite: è stato soccorso un 23enne trasportato all’ospedale di Tradate per lievi contusioni. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire i contorni di quanto successo.

Oggi alle 17.10 in via Carcano a Bregnano intervento dell’ambnulanza della Croce rossa di Lomazzo e dei carabinieri della Compagnia di Cantù per un incidente stradale che ha coinvolto due automobili, Quattro le persone che hanno avuto bisogno di assistenza medica: una ragazza di 24 anni, un ragazzo di 30 anni, un uomo di 46 anni ed un uomo di 55 anni. Nessuno ha comunque riportato gravi conseguenze.

(foto archivio)

18062024