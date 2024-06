Cronaca

GERENZANO / CISLAGO – Pedone investito a Cislago: è successo ieri mattina in via Raffaello alle 7.20. L’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago ha soccorso una donna di 45 anni, che comunque non ha riportato gravi lesioni. E’ stata medicata all’ospedale “Galmarini” di Tradate. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno.

Ieri alle 15.40 in via Lepetit alla estrema periferia di Gerenzano una automobile è uscita di strada; vigili del fuoco e personale di una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago hanno soccorso un ragazzo di 19 anni, che è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco, per essere medicato di lesioni e contusioni varie; al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente è accorsa anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi del sinistro. Sono adesso da quantificare i danni materiali.

(foto archivio)

18062024