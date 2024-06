Città

SARONNO – Riconoscimento per il saronnese Luciano Silighini Garagnani Lambertini. A seguito della votazione del mese di aprile, che si tiene ogni due anni, è stato eletto Fellow della Society of Antiquaries of Scotland. La Society è la più antica società storica in Scozia e la seconda più antica in Gran Bretagna dopo la Society of Antiquaries di Londra. Fondata da David Erskine, XI conte di Buchan il 18 dicembre 1780 e John Stuart, III conte di Bute, l’ex primo ministro, fu eletto primo presidente.

I membri della Società, dal 1823, sono conosciuti come Fellows of the Society. Ha un’adesione internazionale di circa 2800 Fellows e un massimo di 25 Honorary Fellows e racchiude i più importanti storici del Regno Unito e molti esponenti del mondo della cultura internazionale. L’ammissione alla Società è per elezione e i candidati devono essere supportati da due Fellow esistenti.

Nel caso di Silighini sono stati di alto prestigio: Alvise Figà Talamanca del Circolo San Pietro in Vaticano e Charles Gauci, il capo d’armi della Repubblica di Malta. Le elezioni si tengono ogni due anni alla riunione dell’anniversario (AGM) il giorno di Sant’Andrea, il 30 novembre, e in primavera, di solito ad aprile. Fondamentale per essere un candidato per l’elezione alla Fellowship è un interesse o un coinvolgimento nel passato della Scozia visto che la società si occupa della conservazione,ricerca storica e promozione del patrimonio culturale della terra scozzese. Silighini ha una baronia scozzese e tra i suoi antenati la parentela col clan Montgomerie ed Hamilton.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti