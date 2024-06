Comasco

ROVELLO PORRO – Fotogallery… della spazzatura su Facebook: l’ha realizzata una cittadina, mostrando quel che c’è in giro per Rovello Porro, soltanto nel raggio di un centinaio di metri. Una iniziativa, evidentemente, per sottolineare il malcostume degli abbandoni di rifiuti, ovvero di lasciare i sacchetti della raccolta indifferenziata – presumibilmente domestica – nei cestini stradali, che rapidamente si riempio, altri sacchetti di aggiungono a terra in atteasa della raccolta e così sul marciapiede si creano, in sostanza, delle vere e proprie discariche.

Molti i commenti comparsi su Fb, alcuni anche per sollecitare l’Amministrazione comunale alle pulizie; altri per sottolineare come si tratti di comportamenti poco civile che si nota anche altrove nel circondario.

(foto: il particolare di una delle immagini comparse su Facebook a testimonianza del problema)

18062024