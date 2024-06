Città

SARONNO – Questa sera, martedì 18 giugno, è stata riaperto il primo rinnovato pezzo di piazza Libertà. L’apertura era prevista per lunedì ma è slittata per la necessità di completare alcuni elementi con una nuova fornitura.

L’intervento continueranno nelle varie zone in cui è stata divisa la piazza: la prima fase ha riguarda un’ampia parte della piazza ma ora di proseguirà con la zona 3. L’obiettivo è quello di concludere l’8 parte ad inizio di dicembre in tempo per le feste di natale.

La riqualificazione seguita dall’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli ha “l’obiettivo di rendere lo spazio fruibile e ordinato per la vita di tutti i giorni ma anche per per eventi piccoli e grandi. Garantendo sempre la sicurezza”.

guarda tutte le foto 5



Saronno, il drone di Stefano Bergamini cattura le geometrie del cantiere di piazza Libertà

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti