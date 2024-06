Cronaca

SARONNO – Incidente stradale oggi alle 18 in via San Giuseppe a Saronno dove si sono scontrate due automobili. E’ successo all’altezza dell’incrocio con via San Francesco, dove c’è il semaforo e già in passato si erano verificati incidenti anche di una certa gravità. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Saronno, è arrivata l’auto-infermieristica e l’ambulanza del Sos Uboldo. Sono stati soccorsi un ragazzo di 23 ann ed una donna di 35 anni, nessuno ha riportato gravi ferie.

I militari dell’Arma hanno subito avviato gli accertamenti sull’accaduto al fine di chiarire la dinamica del sinistro e così risalire alle eventuali responsabilità. Sono da quantificare i danni materiali che si sono registrati a causa dell’incidente.

(foto archivio: precedente incidente avvenuto all’incrocio fra via San Giuseppe e via San Francesco di Saronno, con intervento dei mezzi di soccorso. Si tratta di una intersezione sempre molto trafficata, e soprattutto in orario diurno)

18062024