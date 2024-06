Cronaca

SARONNO – Incidente col monopattino ieri alle 13.40 in via Baracca a Saronno. Sul posto sono accorse le pattuglie della polizia locale e dei carabinieri ed è arrivata anche l’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago E’ stata soccorsa una donna di 46 anni: visitata dal personale dell’autolettiga, le sue condizioni non sono comunque apparse particolarmente preoccupanti, è stata comunque trasportata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per essere esaminata in modo più accurato e per le cure del caso.

Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi dell’incidente e avviato tutti gli accertamenti per chiarirne la dinamica e le eventuali responsabilità.

Si tratta dell’ennesimo incidente col monopattino che si verifica sul territorio saronnese, negli ultimi tempi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale? Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

18062024