SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Uil Fp e Cgil Fp in merito alle dichiarazioni del presidente Giuseppe D’Elia in merito all’esternalizzazione di alcuni servizi dell’istituzione Zerbi.

LA PRIMA NOTA SINDACALE – LA NOTA DEL PRESIDENTE – LA NOTA DELLE EDUCATRICI

“In premessa accogliamo con favore l’apertura al dialogo del Presidente, ma su quanto egli ha dichiarato agli organi di stampa rispondiamo con un minimo di precisione.

Nell’articolo il Presidente afferma: “L’affidamento a terzi del servizio voluto dall’Ente Comunale” peccato che lo stesso Ente Comunale nella persona del suo massimo esponente, il Sindaco di Saronno, abbia firmato un verbale il 4 luglio 2022 in un incontro sindacale con le organizzazioni sindacali e la RSU; con affermazioni di diverso tenore: “il sindaco riconferma la volontà già espressa in altre recenti occasioni e precisamente che è volontà politica dell’ A.C. il mantenimento dell’istituzione quale organismo pubblico con proprio personale in regime pubblicistico, chiarendo che non vi è alcun progetto di esternalizzazione dei servizi ausiliari ed educativi dell’istituzione. La prosecuzione dell’organizzazione attuale, con utilizzo di personale delle cooperative per i servizi di assistenza educativa e di pre-post scuola, si rende necessaria ancora per il prossimo anno scolastico 2022/23 considerato che non ci sono i tempi tecnici per espletare i concorsi entro settembre 2022 e che la situazione Covid del prossimo anno scolastico appare, allo stato, alquanto incerta. Nel frattempo verranno attivati i concorsi per reclutare il personale necessario a garantire i servizi con dipendenti dell’istituzione P. Zerbi”

L’Istituzione Zerbi è un Ente strumentale del Comune di Saronno dal 2003 quando, a causa di una legge regionale sono state cancellate le IPAB. Inizialmente l’Istituzione aveva in gestione 7 scuole materne della città di Saronno, successivamente con delibera del Consiglio Comunale, del 28 marzo 2006 viene ampliata le gestione anche ai servizi (pre post e sostegno) dell’obbligo scolastico di competenza comunale, per poi, con l’ultima modifica nella seduta del 14.06.2012 il Consiglio Comunale approva l’estensione dei servizi gestiti dall’Istituzione agli asili nido. (basta andare sulla pagina web dell’Istituzione e leggere i vari regolamenti approvati dal Consiglio Comunale).

Il Comune di Saronno deve fare il contratto di servizio con l’Istituzione, ma se servono i voti del Consiglio Comunale per approvare e modificare il regolamento perché sulla scorta del volere della Giunta Comunale su proposta di un “comitato di raccordo” (parere che peraltro al momento non è noto) si cancellano regolamenti approvati dal consiglio comunale?

Vengono ampliate da 350 a 480 ore di servizio alle famiglie esternalizzandolo, ma con una graduatoria attiva per assumere personale a tempo indeterminato vi è la necessità di esternalizzare un servizio? A discapito forse degli stipendi di chi deve esercitare il servizio? Forse di un maggiore utilizzo flessibile a favore delle scuole statali? Cosa ne pensa il Presidente del fatto che nonostante l’inserimento di 11 educatori hanno comunque mantenuto esternalizzato il servizio di pre e post scuola nelle scuole statali, originariamente anche quei servizi compresi nei compiti di gestione diretta dell’Istituzione? Con quali costi? Con quali qualifiche professionali?

E poi cosa significa maggiore qualità? Che i propri dipendenti non offrono un servizio di qualità? Per il neo Presidente non ci pare un bel biglietto di presentazione con i dipendenti che hanno sempre, fino a ieri con il consenso unanime, offerto servizi di qualità con competenza e professionalità.

Le organizzazioni sindacali non hanno nessun moto personale di lesa maestà, chiedono solo il rispetto delle prerogative sindacali: informazione preventiva, concertazione, contrattazione, modalità di confronto che, a parole, il Presidente ritiene doverose ma nella pratica gli atti dimostrano il contrario. Su un punto ha ragione, abbiamo atteso troppo, dopo un anno scolastico disastroso che solo per la qualità del personale si è riuscito a mantenere su standard elevati.

