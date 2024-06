Città

SARONNO – Dopo la messa per la fine dell’anno scolastico un nuovo appuntamento pensato per gli studenti in particolare per chi domani mattina affronterà gli esami di maturità.

Questa sera, martedì 18 giugno al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, si è tenuto un particolare momento di preghiera e di riflessione per i maturandi. Alle 17,30 c’è stata l’esposizione solenne della reliquie seguita dalla recita del rosario. Alle 18 la messa con don Massimiliano Bianchi con intenzioni e spunti pensati per chi domani affronta un momento cruciale della propria carriera scolastica. Un momento pensato per i ragazzi ma anche per i familiari per affidarsi al beato Carlo Acutis che dal febbraio 2024 quando la sua reliquia è al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli è il patrono degli studenti saronnesi.

Da inizio giugno, e fino al 7 luglio, è attiva anche una cassetta della posta per lasciare le proprie intenzione di preghiera al beato. E’ possibile anche utilizzare anche la mail [email protected].

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti