Città

SARONNO – Tanti fedeli, come sempre, al centro islamico di Saronno per la “festa del sacrificio”, fra le ricorrenze più importanti della religione mussulmana.

A fare gli onori di casa l’imam Najib Al Bared e tutti gli altri collaboratori della struttura di via Grieg: come sempre in questa circostanza, e durante il ramadan, tantissime persone ieri mattina si sono recate nella struttura per un momento di preghiera e raccoglimento ed anche per incontrare conoscenti ed amici. Ed in tanto hanno accolto il suggerimento dei responsabile del centro islamico, ovvero di indossare gli abiti tradizionali per questo importante appuntamento religioso.

(foto: alcune immagini della Festa del sacrificio. Tanti fedeli ieri mattina hanno affollato il centro islamico di Saronno)

18062024