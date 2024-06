Città

SARONNO – Welcome to Saronno, Ingatestone students! Conclusa la prima fase del progetto “Scambio culturale Saronno – Ingatestone”, che ha visto la partecipazione di 23 alunni delle classi terze e seconde della scuola media Leonardo da Vinci di Saronno, lunedì 3 giugno ha preso il via la seconda fase: i partner inglesi degli alunni che avevano precedentemente soggiornato a Londra sono stati accolti dalle rispettive famiglie italiane, con l’obiettivo di far vivere loro numerose e ricche esperienze legate alle abitudini e alla cultura italiana. A organizzare l’importante progetto linguistico, che da anni ha portato l’istituto a distinguersi nel territorio, le docenti di inglese Onorina Galli e Simonetta Ventura.

Fitto e interessante il programma che ha visto impegnati per una settimana i 22 ragazzi inglesi della scuola secondaria a indirizzo linguistico Anglo European School di Ingatestone, cittadina alle porte di Londra: dopo la visita di Saronno e del Santuario, mercoledì il gruppo è andato alla scoperta di Milano, ammirando la bellezza del Duomo (con salita sulle terrazze) , della Galleria Vittorio Emanuele e del Teatro alla Scala. La giornata si è conclusa con un evento speciale, l’attesissimo ballo di fine anno delle terze, con il prom dress code!

Guidati dalle loro insegnanti i ragazzi hanno visitato anche i meravigliosi luoghi che circondano Saronno: le Isole Borromeo sul Lago Maggiore, Stresa, Como… Much more is yet to come, stay tuned!

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti