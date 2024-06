Città

SARONNO – Un bellissimo coniglietto domestico: è stato trovato ieri sera attorno alle 21 in via Toti al residenziale quartiere Prealpi della periferia di Saronno, vagava all’apparenza senza meta, ed è stato recuperato infine dai volontari dell’Enpa, l’Ente nazionale protezione animali. Che ora lancia l’appello: chi vedendo la foto dovesse riconoscerlo, può contattare l’associazione per farselo restituire.

Il numero di telefono di riferimento, da contattare, è 3472986318. L’auspicio dei volontari dell’Enpa è quello di ritrovare il prima possibile il legittimo proprietario, per la restituzione.

(foto: il simpatico coniglietto che vagava per via Toti al quartiere Prealpi di Saronno e che, su segnalazione di alcuni cittadini, è stato recuperato sano e salvo dai volontari dell’Enpa, l’Ente protezione animali)

