SARONNO – In occasione della giornata internazionale dello yoga, l’associazione Yoga Saronno propone la sesta edizione dello Yoga nel Parco, con una lezione libera e aperta a tutti all’aperto, all’interno del Parco dei Frati per conoscere il Gitanada Yoga. Per partecipare, ognuno deve essere munito del proprio tappetino.

Per maggiori informazioni: 338.1473808, o mandare una mail a [email protected], o consultare il sito www.yogasaronno.it.

