MEDA- Il Meda si rinforza con l’innesto di Enrico Di Cesare a centrocampo.

Grande esperienza in arrivo per i bianconeri con il classe 1999, che vanta un curriculum invidiabile, con circa 20 presenze in Serie C e più di 80 in Serie D.

Il comunicato del club

La linea mediana si rinforza con l’arrivo di Enrico Di Cesare.

Centrocampista classe 1994, nell’ultima stagione ha giocato nel girone B di Eccellenza, vestendo la maglia del Muggiò.

Uscito dalla Primavera dell’Albinoleffe, con la quale ha debuttato anche in Serie B, Di Cesare ha giocato tra i professionisti anche con le maglie di Pergolettese e Ischia. Poi una carriera da vincente in Eccellenza, con i trionfi al Sondrio, alla Luparense e al Cavenago Fanfulla. In Serie D ha vestito anche la maglia di Tritium, Ciserano, Ponte San Pietro, all’Offanenghese e Muggiò.

Ora è pronto a portare grinta e mentalità in bianconero!

(foto presa dal sito specialistico: paolozerbi.com)

