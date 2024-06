Calcio

SEREGNO- Mirko Bizzi, dopo l’annuncio dell’addio all’Universal Solaro, ripartirà da Seregno.

Il portiere classe 1999, che in passato ha vestito le importanti maglie di Cagliari, Como e Varese, ha scelto di approdare in Brianza. Una decisione non scontata, poiché il compito di Bizzi e dei suoi nuovi compagni sarà quello di riportare il Seregno ai vertici, dopo la mancata iscrizione al campionato.

In attesa dell’ufficialità il Seregno si assicura un portiere di esperienza e di grande qualità, che in questi anni all’Universal Solaro ha salvato più volte la propria squadra con le sue parate decisive.

