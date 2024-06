VENEGONO SUPERIORE – La Varesina (serie D) comunica di aver trovato l’accordo con Gianmarco Chironi.

Portiere classe 1997, Gianmarco è cresciuto e si è formato con il Lecce, con cui ha anche conquistato un campionato importante in C. É stato il terzo portiere nella stagione del ritorno in Serie A dei salentini, dopo un anno in prestito alla Virtus Verona in Serie C. Tra C e D ha collezionato oltre 100 presenze. Nelle ultime due stagioni determinante per la promozione del Manfredonia dall’Eccellenza alla Serie D, così come nell’ultima stagione alla Molfetta.