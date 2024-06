Eventi

CARONNO PERTUSELLA – Anche quest’anno la ProLoco di Caronno Pertusella ha riproposto l’iniziativa “Caronno Estate!”, dedicato a coloro che durante la stagione estiva rimarranno a Caronno.

Al parco della Resistenza di via Avogadro, ci saranno spettacoli per famiglie e intrattenimento, il prossimo appuntamento sarà con lo spettacolo “La luna nello stagno”, messo in scena dal “teatrino di Puck”, a seguire “Crazy magic show” e il 27 giugno lo spettacolo dell’illusionista “Marco Sereno”. Il 12 luglio ci sarà invece lo spettacolo con protagonista Mary Poppins intitolato “Meryl P”.

Questo ciclo di spettacoli si chiuderà il 19 luglio con “Io sono io”, un’opera teatrale creata dal Teatro Laboratorio di Brescia.

Il programma prevedrà anche laboratori ed attività per bambini tutti i venerdì dalle 17.30, il primo incontro è stato il venerdì appena passato.

Per maggiori informazioni: www.prolococaronnopertusella.it.

