ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Anche quest’anno alla secondaria Alcide de Gasperi sono state proposte le certificazioni linguistiche di lingua inglese: un percorso di potenziamento linguistico rivolto agli studenti al fine di certificare ufficialmente la propria conoscenza della lingua.

Le certificazioni linguistiche sono dei documenti ufficiali riconosciuti a livello internazionale rilasciati da enti accreditati dal Miur, che attestano il livello di conoscenza della lingua straniera in riferimento al quadro comune europeo di riferimento. Anche per quest’anno le docenti di inglese hanno optato per la certificazione Trinity Gese (graded examinations in spoken english, ossia una certificazione delle capacità orali) rilasciata da Trinity college London.

Questa certificazione ha comportato il superamento per tutti gli studenti candidati di un esame di produzione orale svolto con un docente madrelingua inglese. Gli studenti hanno potuto così iniziare un percorso di potenziamento linguistico parallelo, ma indipendente, rispetto ai propri studi scolastici, che potranno continuare alle scuole superiori e che li porterà ad ottenere un progressivo miglioramento delle proprie conoscenze linguistiche, riconosciute in qualsiasi scuola, università o luogo di lavoro a livello internazionale.

La scuola ha offerto ai candidati un corso gratuito pomeridiano in preparazione all’esame e la possibilità di sostenere l’esame stesso proprio presso la nostra scuola, in quanto sede ufficiale esami Trinity.

“È stata un’esperienza molto positiva e gratificante – così si sono espressi i docenti di lingua inglese, Silvia Bassoli, Chiara Cantù e Rosanna Marzullo – Tutti e 47 gli studenti iscritti hanno superato l’esame, il primo della loro carriera scolastica, molti con il massimo dei voti. Alcuni hanno affrontato il colloquio con un po’ di ansia e preoccupazione, ma tutti ne sono usciti sorridenti e soddisfatti.”

Il certificato ufficiale del Trinity College è stato distribuito ad ognuno dalla dirigente scolastica, Marina Fausto, in un momento dedicato con foto, applausi e festeggiamenti per il successo ottenuto.