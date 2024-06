Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Una brutta sorpresa per i dipendenti dell’agenzia di assicurazioni Unipol, che, la scorsa settimana, hanno visto la propria sede a soqquadro a causa di un furto. Il tutto è successo in pieno giorno, durante la pausa pranzo.

Come di consueto, i dipendenti dell’agenzia di via Volta si sono allontanati alle 12.30 per la pausa pranzo. Al loro rientro, per la ripresa del lavoro durante il pomeriggio, hanno trovato la porta d’ingresso forzata e il contenuto degli armadi, perlopiù documenti, sparsi a terra. Qualcuno, approfittando della pausa pranzo, ha forzato l’ingresso e svuotato i mobili in cerca di soldi e oggetti di valore, per tornare a casa con un bottino da poco più di cento euro.

Subito sono stati chiamati i carabinieri, che hanno fatto rilievi sul posto e procederanno alle indagini.

