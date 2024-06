Cronaca

SARONNO – Blitz anti caccia ai cinghiali nel Saronnese. Nel pomeriggio di oggi mercoledì 19 giugno, è stato affisso uno striscione sui cancelli del depuratore sulla provinciale Rescaldina / Saronno dagli attivisti di 100% animalisti “per ricordare ai cittadini chi sono i veri responsabili dell’introduzione dei cinghiali nei boschi e parchi, diventati veri e proprio campi di battaglia”.

“Ai cacciatori ed amici politici non pareva vero – spiegano – ora i cinghiali sono stati avvistati nel Saronnese e zone limitrofi. Senza considerare che anche i cinghiali fanno parte della Natura, la “soluzione” è sempre la stessa, la peggiore: eliminare i cinghiali. I cinghiali sono troppi, devastano l’ambiente (loro, non la speculazione edilizia), sono pericolosi e via così con i soliti luoghi comuni falsi che vengono tirati fuori in questi casi per cinghiali, lupi, orsi, nutrie, gazze, ghiandaie…. per qualsiasi animale che si permetta i lusso di sopravvivere e riprodursi”.

E rimarcano: “Secondo questi signori i cinghiali vanno uccisi; la loro carne potrà venir venduta, è un buon affare, ne sanno qualcosa al parco Pineta. La carneficina è in atto da anni, per non parlare che sono state comprese nello sterminio, anche femmine di cinghiale gravide, vergogna è dire poco. Il nostro Movimento non starà a guardare…”.

