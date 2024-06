ilSaronnese

CISLAGO – Sabato 8 giugno, nella biblioteca di Cislago, si è tenuta una ricca manifestazione in occasione della Giornata internazionale dei rondoni.

Il gruppo Amici rondoni cislaghesi ha organizzato appassionanti letture e laboratori tematici per i bambini e coinvolgenti giochi di ruolo per i ragazzi più grandi. In collaborazione con le Gev del Plis Insubria Olona, si è svolta l’attività di birdwatching con binocolo nel giardino di Villa Isacchi ed è stata inaugurata una mostra fotografica sulla fauna dei boschi locali, rimasta visitabile fino a venerdì 14 giugno, negli orari di apertura della biblioteca.

Grazie alla presenza dei docenti e degli studenti del liceo Volta di Como, è stato possibile osservare i nidi mediante webcam. Al termine delle attività si è svolta la cerimonia di proclamazione del vincitore del concorso “Rondoni in vetrina”: sul podio, al terzo posto si è classificata l’erboristeria La Camelia, in seconda posizione Pasticceria Frontini, mentre Ohana Cafè ha ottenuto il maggior punteggio, aggiudicandosi la vittoria. Alla proclamazione, avvenuta alla presenza del maestro Fabrizio Vendramin, è seguita la consegna della targa e del trofeo: un bassorilievo in legno intagliato e donato dall’artigiano cislaghese Luigi Landoni.

Al vincitore, inoltre, è stato consegnato il premio nato dalla collaborazione attivata con Ama Campiglia Marittima. In questo borgo della Toscana ormai da anni infatti l’associazione Rondoni Campigliesi/ Swifts of Campiglia promuove iniziative di sensibilizzazione e tutela dei rondoni, fra le quali il Festival dei Rondoni, giunto quest’anno alla sua ottava edizione. I vincitori potranno così godersi un pernottamento di due notti in agriturismo, comprensivo di biglietti d’ingresso alle terme etrusche “Calidario” e al “Parco archeo-minerario di San Silvestro”.

(foto dalla pagina Facebook del comune di Cislago)

