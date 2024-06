Eventi

COGLIATE – Appuntamento per sabato 22 giugno a cogliate per “Corti e Sapori 12”: l’evento, organizzato e promosso da Giovani Sandalmazzi con il patrocinio di: Comune di Cogliate, per fare un tour enogastronomico tra le corti storiche di Cogliate, tutte allestite a tema per l’occasione.

L’evento avrà inizio alle 18.30 e propone un ricco menù: antipasto di salumi e formaggi, accompagnato da prosecco Brut. Il primo piatto saranno dei gustosi casoncelli alla bergamasca con del Docg Dolcetto d’Alba; a seguire arrosto con patate con del Docg Barbera. Per concludere in dolcezza: una crostata, con del Moscato Docg. Il tutto ad un costo di 20 euro a persona.

Durante tutto l’evento ci saranno mercatini, musica live, esposizione auto e moto d’epoca, mezzi agricoli, intrattenimento, laboratori e gonfiabili dei pompieri per bambini. Per partecipare è necessario prenotare il proprio posto sul sito: www.cortiesapori.com. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il 3403558192.

(foto archivio)

