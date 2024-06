ilSaronnese

GERENZANO – Dopo quasi un anno sono finalmente iniziati i lavori di riparazione del tetto dei servizi igienici di piazza A. Da Giussano, danneggiato dalle forti grandinate del 21 e del 24 luglio 2023.

Il maltempo della scorsa estate non aveva risparmiato nemmeno le tegole a copertura dei bagni pubblici gerenzanesi, situati nella piazza in cui si svolge il mercato cittadino. In più, a peggiorare la situazione già precaria, tra agosto e settembre 2023 ulteriori nubifragi avevano rovinato la copertura della struttura, causando allagamenti al suo interno.

Ad essere danneggiate non sono state solamente le tegole, ma anche l’impianto elettrico del gabbiotto, guastato dalle abbonanti inflitrazioni. I lavori per riparare la struttura, affidati a una ditta specializzata, ammontano complessivamente a 5612 euro.

(foto d’archivio)

