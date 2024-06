Città

SARONNO – A Saronno gli esami di maturità… con Carlo Acutis patrono degli studenti.

Ieri sera, martedì 18 giugno, è stata riaperto il primo rinnovato pezzo di piazza Libertà. L’apertura era prevista per lunedì ma è slittata per la necessità di completare alcuni elementi con una nuova fornitura.

Un bottino da pochi spiccioli, qualche pacchetto di patatine e un paio di bottiglie di alcolici. Niente di che, ma i danni causati sia all’oratorio, sia al chiosco del parco di via De Gasperi sono piuttosto ingenti. Gli eventi risalgono alla scorsa settimana: nel giro di pochi giorni sono stati presi di mira, rispettivamente, l’oratorio di via Minoretti e il Bamboo chiosco bar del parco di via De Gasperi. Si pensa che a compiere il colpo sia stato qualcuno che ben conosce la zona.

Caronno Pertusella, San Pietro in testa al tradizionale Palio che in questi giorni si sta svolgendo in paese.

19062024