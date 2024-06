Calcio

SARONNO – Sempre più bello, grazie al Fbc Saronno, il centro sportivo Matteotti di via Sampietro, che è la “casa” del vivaio biancoceleste e dove, a stagione in corso e nelle ultime settimane per i vari tornei estivi, vanno giornalmente centinaia di bambini e ragazzi con le loro famiglie.

Ultimo atto, delle molte migliorie curate dalla società calcistica saronnese, è stato il rifacimento delle panchine che adesso presentano coloro e lo storico logo del Fbc Saronno; un modo per fare sentire sempre più “in casa” le squadre giovanili saronnesi quando scendono sul terreno di gioco. Per la prossima annata, tra l’altro, il club del direttore generale Marco Proserpio sarà presente sostanzialmente in tutte le categorie giovanili, da più piccoli ai più grandicelli.

In passato il Fbc Saronno aveva già provveduto al rifacimento – tra l’altro – dell’impianto di illuminazione della struttura, e ad un globale maquillage e ritinteggiatura dell’impianto, ed a sisistemazioni negli spogliatoi.

(foto: una delle nuove panchine del centro sportivo Matteotti)

