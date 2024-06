Groane

GROANE – Anche nelle Groane il Pd è il secondo partito e rappresenta il cuore dell’alternativa alla destra” afferma Davide Casata, segretario del circolo Pd Alte Groane. “I risultati delle elezioni europee nei nostri Comuni ci consegnano, oltre all’affermazione del partito di Giorgia Meloni, il crollo della Lega e una buona tenuta del Partito Democratico.”

“Il dato che non può essere ignorato – secondo Casata – è quello dell’astensionismo. Le elezioni si succedono e vediamo aumentare sempre più il numero di persone che non vengono a votare e provano una disaffezione crescente verso la politica.”

“Sarà nostra responsabilità metterci al lavoro, ancor di più, nei nostri Comuni, per tornare a far comprendere che la politica è qualcosa di fondamentale che ci riguarda da vicino e che determina le nostre scelte. Proseguiremo nelle nostre battaglie per il lavoro giusto, per il diritto alla salute, per la tutela del nostro territorio, nella lotta alla crisi ambientale e climatica” conclude Casata.

