Groane

MILANO – Costituiremo un tavolo di lavoro per esaminare tutte le strategie possibili di scontistica del pedaggio della tratta B2 della Pedemontana, studiando anche metodi su come ridurre l’impatto del traffico locale e intercomunale che potrebbe derivare dalla nuova autostrada, sia nella fase di cantierizzazione dell’opera sia post realizzazione. Analizzeremo, inoltre, il tema del trasporto pubblico locale che andrà certamente potenziato”.

Lo fa sapere Alessandro Corbetta, brianzolo e capogruppo della Lega in Regione Lombardia, che ha presentato un emendamento alla mozione del PD riguardante il tema del pedaggiamento della Milano – Meda e della tratta B2 di Pedemontana, in discussione oggi nella seduta del Consiglio regionale lombardo. L’emendamento di Corbetta, sottoscritto da altri consiglieri della maggioranza, è stato approvato.

“Comprendiamo bene – spiega Corbetta – la preoccupazione di cittadini, pendolari e imprese sull’aumento sia dei costi che del traffico all’interno dei comuni, visto che Pedemontana si inserisce in una delle aree più urbanizzate d’Europa. Proprio per questo dobbiamo lavorare attorno a un tavolo che coinvolga tutti i soggetti interessati, a partire dai Comuni della Provincia di Monza e Brianza fino ai vertici di Pedemontana, così da individuare le migliori soluzioni possibili per il nostro territorio. È necessario l’impegno di tutti per ragionare al meglio sulle opere di compensazione, su come alleviare e snellire il più possibile il traffico e i costi per i pendolari. Un lavoro – conclude Corbetta – che siamo certi servirà non solo per la tratta B2 ma anche per la successiva tratta C, per il bene della Brianza e della Lombardia”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti