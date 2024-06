Città

SARONNO – Nuovo asfalto e nuova ciclabile in via Roma dove il primo tratto da via Miola a via Guaragna sarà chiusa al traffico fino a fine luglio.

“Dal 20 giugno a fine lavori (indicativamente il 31 luglio) via Roma (tratto di strada compreso tra via Piave/Miola e via Guaragna) è area di cantiere – spiega l’ordinanza – dove vigono divieto di sosta in regime di rimozione forzata su entrambi i lati e divieto di transito”. Sono esclusi i residenti e i mezzi di soccorso (per i quali vige il doppio senso di circolazione a monte e a valle dell’area di cantiere) e gli autobus.

Sarà modificata anche la circolazione nelle altre vie del quartiere: in via Guaragna ci sarà un’inversione del senso di circolazione ossia un senso unico con accesso da via Parini in direzione via Roma – centro città. E ancora via Carugati (nel tratto di strada compreso tra via Parini e via Roma) diventa una strada chiusa al transito veicolare eccetto i residenti e i mezzi di soccorso per i quali vige il doppio senso di circolazione.

