SARONNO – Grazie alla segnalazione di un cittadino e al rapido intervento della pattuglia dei carabinieri sono stati arrestati il ladro e il palo che con “una spaccata” hanno preso di mira il negozio di parrucchiera in via Micca nel cuore di Saronno.

I ladri sono entrati in azione nella notte sfondando con un oggetto contundente la porta a vetri dell’attività. Il rumore ha messo in allerta un residente che ha chiamato il 112. In pochi minuti la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha raggiunto il negozio.

I carabinieri hanno fermato un primo uomo che faceva da palo, mentre il complice, dopo aver infranto la vetrata, impossibilitato alla fuga, cercava di nascondersi all’interno dell’esercizio che stava cercando di derubare. I militari dell’Aliquota Radiomobile, coadiuvati anche da una pattuglia della vicina stazione di Uboldo giunta nel frattempo in supporto, l’hanno subito bloccato recuperando le poche decine di euro che aveva asportato dalla cassa.

Entrambi i fermati sono stati portati alla caserma di via Manzoni per le operazioni di identificazione e fotosegnalamento. Si trattava di due nordafricani rispettivamente 30 e 31 anni, irregolari sul territorio nazionale, senza fissa dimora trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia di Saronno fino al processo per direttissima celebrato al tribunale di Busto Arsizio.

